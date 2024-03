Einrichtung setzt auf Klimaschutz Darum ist es im Museum in Kevelaer jetzt nicht immer kühl

Kevelaer · Wer in ein Museum geht, erwartet auch im Sommer, dass es dort richtig kühl ist. Doch in Zeiten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird in Kevelaer das Gebäude nicht mehr extrem heruntergekühlt.

18.03.2024 , 15:00 Uhr

Leiterin Veronika Kaenders ist mit der Entwicklung des Museums in Kevelaer zufrieden. Foto: Evers, Gottfried (eve)