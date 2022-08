Jazzabend im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. : Konzert erinnert an Django Reinhardt

Die „Three Wise Men“ sind in Kevelaer zu erleben. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Zum fünften Mal organisiert Peter Schaap vom Rotary Club Geldern einen Jazzabend im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. Neben „Three Wise Men“ ist diesmal das Trio „JaZZaNN“ dabei.

Die „Three Wise Men“ (Frank Roberscheuten, Rossano Sportiello und Martin Breitschmid) bringen erneut den klassischen Jazz ins Konzert- und Bühnenhaus. Peter Schaap aus Straelen, Mitglied im Rotary-Club Geldern und großer Fan dieser Musik, organisiert zum fünften Mal ein Benefizkonzert. Zudem wird das Trio „JaZZaNN“ an die Musik von Django Reinhardt und Stephane Grapelli erinnern. Termin ist Freitag, 30. September, 19.30 Uhr.

Peter Schaap: „Seit Beginn der Konzertreihe im Jahr 2014 habe ich über eine Hommage an die Musik von Django Reinhardt und Stephane Grapelli nachgedacht, die in den 1930er Jahren den europäischen Jazz (Swing) begründeten. Damals machte diese Musik Furore, gespielt mit Violine, Solo- und Rhythmusgitarre sowie Kontrabass. Mit dem Trio JaZZaNN (Ann Vancollie, Ramsy Irani und Karel Algoed) ist es mir gelungen, wieder sehr namhafte Künstler zu gewinnen, die uns mit einer Hommage an Django Reinhardt und Stephane Grapelli in die Welt dieser wunderbaren Swingmusik mitnehmen werden.“

Info Der Vorverkauf läuft online bereits Tickets Sie kosten 28 Euro. Zeiten Einlass um 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr Vorverkauf Tickets mit Saalplanbuchung: https://benefiz.eventbrite.de. Internet Weitere Informationen unter www.auxilium2014.de

Möglich machen diesen ungewöhnlichen Abend die Kontakte von Frank Roberscheuten. „Als ich ihm gesagt hatte, dass ich wieder ein Benefizkonzert organisieren möchte und meinen Wunsch zum Sinti-Swing als Teil des Konzertes zu Ehren vor Django Reinhardt und Stephane Grapelli erläutert hatte, war er sofort begeistert. Er rief mich eine Woche später an, er habe ein wunderbares Trio aus Brüssel, das Zeit für uns hätte. So werden sechs Musiker von Weltklasse dieses Konzert in Kevelaer bestreiten.“

Die „Three Wise Men“ sind Frank Roberscheuten, Rossano Sportiello und Martin Breinschmid. Roberscheuten studierte klassische Klarinette am königlichen Konservatorium in Den Haag und am Brabanter Konservatorium in Tilburg. Er spielt Klarinette und Saxophon auf Weltklasseniveau. Sportiello studierte klassisches Klavier am Konservatorium in Mailand. Heute lebt er in New York. Schaap: „Sein Klavierspiel spricht für sich selbst, er ist einer der besten, wenn nicht gar der beste Stridepianospieler der Welt.“ Martin Breinschmid studierte an der Universität für Musik in Wien. Er ist symphonischer Perkussionist und hat unter vielen großen Dirigenten gespielt. Auch als Schlagzeuger und Vibraphonist gehört er zur Weltklasse.

Ann Vancollie ist eine klassisch ausgebildete Geigerin. Sie studierte Violine und Kammermusik am Königlichen Konservatorium in Brüssel. Ihr musikalischer Lebenslauf ist sehr beeindruckend und vielseitig, und sie macht immer wieder Ausflüge in verschiedene Musikstile.

Ramsy Irani studierte Jazz-Gitarre am Konservatorium in Antwerpen und hat sich der akustischen Swing-Gitarre verschrieben.