Pfarrerin aus Kevelaer : Ein Vierteljahrhundert als Pfarrerin

Karin Dembek, evangelische Pfarrerin Kevelaer Foto: Axel Hundertmarck/AXEL HUNDERTMARCK

Kevelaer Seit 25 Jahren ist Karin Dembek Pfarrerin der evangelischen Kirche, anfangs in Kerken, jetzt in Kevelaer. Am Sonntag feiert sie ihr Ordinationsjubiläum – und blickt mit uns auf eine spannende Zeit zurück.