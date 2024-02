24 Ausstellungsorte an zwei Wochenenden in Kevelaer Im Juni lockt die nächste Landpartie am Niederrhein

Seit Herbst steht Feldbrügge in engem Austausch mit den diesjährigen Landpartie-Gastgebern. Kürzlich trafen sie sich in geselliger Runde im „Goldenen Löwen“ in Kevelaer, um sich gegenseitig ihr Programm vorzustellen und sich besser kennenzulernen. Die Netzwerkarbeit ist seit jeher ein schöner Nebeneffekt der Landpartie. Bei der Gelegenheit wurden auch die Flyer ausgegeben, die jetzt in der Region verteilt werden. Mit dabei war auch Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Kevelaer. Er zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Orte: „Es ist schön zu sehen, wer in diesem Jahr alles dabei sein wird. Ich freue mich schon jetzt wieder, selbst mit dem Rad unterwegs zu sein.“ Die Volksbank an der Niers unterstützt die Veranstaltung von Beginn an. „Es ist uns als genossenschaftliche Bank vor Ort stets ein Anliegen, Kunst, Kultur und Ehrenamt zu unterstützen. Bei der Landpartie finden wir seit vielen Jahren alles in einer außergewöhnlichen Veranstaltung vereint. Wer noch nicht selbst unterwegs war, sollte die Gelegenheit in diesem Jahr unbedingt nutzen – die Flyer und später auch die Programmhefte gibt es wie immer in all unseren Filialen.“