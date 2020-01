Neujahrsempfang im Priesterhaus : Kevelaer blickt auf das neue Jahr

Zeit für den Austausch: Gregor Kauling, Karin Dembeck und David Burau beim Neujahrsempfang im Priesterhaus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wallfahrtsrektor Gregor Kauling warnt beim Neujahrsempfang vor Radikalisierung. Bürgermeister Dominik Pichler plädiert für Freiheit von Satire und Kunst.

Es ist der Moment, in dem Wallfahrtsrektor Gregor Kauling noch mal erwähnt, dass Kevelaer hunderttausende von Menschen empfängt, der als erstes mit Applaus quittiert wird. „Welche Stadt dieser Größe kann das schon von sich behaupten?“, fragt er. Auf diese Zahlen können und sind die Marienstädter auch 2019 stolz gewesen, und werden es wohl auch 2020 sein. Dennoch verlief das letzte Jahr natürlich nicht ganz ohne seine Hindernisse. Darauf wurde unter anderem zurückgeblickt beim Neujahrsempfang am Sonntag, genau so wie auf das, was sich verändert hat, und auf das, was sich im ersten Jahr dieses neuen Jahrzehnts auch noch ändern wird.

Gregor Kauling hatte eingeladen, und konnte im Gegensatz zum vergangenen Jahr auch selber teilnehmen. 2019 hatte ihn noch eine OP ausgebremst. „Ich hatte diesmal zwei Jahre zum Reflektieren, daher ist meine Rede auch etwas länger ausgefallen“, sagte er. Er nahm sich der Pfarrer im Priesterhaus vor allem dreier Kernthemen an. Es ging um Dankbarkeit, Erneuerung durch Wandlung und Willkommenskultur durch Gastfreundschaft. Alles Themen, die Relevanz für Kevelaer, aber auch noch weit darüber hinaus haben. So warnte er zum Beispiel vor aktueller Radikalisierung und bezeichnete die Situation als „sehr gefährlich“. Er sprach aber auch konkret über die Entwicklung der hiesigen Kirche. „Vieles ist gerade im Umbruch, damit sind wir auch noch nicht am Ende“, so Kauling. Personell und in der Verwaltungsstruktur gab es einiges Neues, auch bezüglich der Rolle Kaulings. Dieser war in so vielen leitenden Ämtern tätig, dass es schlicht zu viel war. Nun wird versucht, manche dieser Verantwortungen auf andere Schultern zu verteilen.