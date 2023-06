An zwei Wochenenden Kunst und Kultur erleben Vorfreude auf die Landpartie rund um Kevelaer

Wo gibt es Infos, wer teilnimmt? Am einfachsten lädt sich jeder das Programmheft über die internetseite www.landpartie-niederrhein.de herunter. Im Programmheft und auf der Karte ist über einen Farbcode schnell zu sehen, wer an welchem Wochenende Gäste willkommen heißt. Das Programmheft gibt es auch in allen Filialen der Volksbank an der Niers, in der Tourist-Info der Stadt Kevelaer sowie im Infogebäude des Solegartens St. Jakob sowie in den Buchhandlungen in der Kevelaerer und Gelderner Innenstadt.



Wer organisiert die Landpartie? Das Kunst- und Kreativnetzwerk Wirksam bietet mit der Landpartie Kunstschaffenden, Kunsthandwerkern und -handwerkerinnen, DIY-Enthusiasten und Kreativen aus der Region eine Plattform zum Austausch mit einem großen Publikum. Gäste schätzen den außergewöhnlichen Mix, die Vielfalt und vor allem die schönen Begegnungen. „Die Vielfalt der teilnehmenden Menschen, Orte und Gewerke war und ist unser großes Anliegen bei dieser Veranstaltung. Wir möchten die Besucher und Besucherinnen teilhaben lassen an der unglaublichen Schaffenskraft der lokal und regional aktiven Kunst- und Kulturschaffenden und Kunst und Kultur für alle erlebbar machen. Auch wir entdecken dabei immer wieder Neues, was uns großen Spaß macht“, erläutert Raphaele Feldbrügge von Wirksam. Bereits seit 2016 wird die Landpartie ehrenamtlich von Aktiven des Kunst- und Kreativnetzwerks Wirksam organisiert. Der Verein moderiert das Netzwerk der Gastgeber, die selbst Veranstalter an ihrem Ausstellungsort sind.