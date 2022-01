Das alte Team bleibt : Keunecke übernimmt Bestattungen Hanings in Issum

Issum Das alte Team bleibt erhalten, Name und Leitung ändern sich. Keunecke hat weitere Standorte in Wesel, Emmerich und Geldern. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung.

Am Haus Nummer 4 am Markt in Issum wird sich einiges ändern. Demnächst steht dort nicht mehr „Bestattungen Hanings“ sondern „Hanings-Keunecke“. Michael Keunecke, der mit seiner Mutter das Bestattungsunternehmen in Wesel führt, 2014 Spolders in Geldern und 2017 Wienemann in Emmerich übernahm, wird nun auch in Issum heimisch und erfüllt damit den Wunsch von Reinhold Wiemeyer. Der hatte das Unternehmen Hanings von seiner Schwiegermutter Marga Hanings übernommen. Er werde in diesem Jahr 70, sagt Wiemeyer, warum es für ihn dran ist, das Traditionsunternehmen in jüngere Hände zu geben. Das bisherige Team bleibt den Issumern erhalten. Wiemeyer hat versprochen noch ein Jahr (maximal, denn dann ist er schon ein bisschen älter als nur 70) weiterzuarbeiten. Tino Weiser und Johanna Oberhoff sind weiterhin als bekannte Gesichter für die Issumer da. Wiemeyer spricht von einer guten Lösung. Keunecke wiederum freut es, einen so alt eingesessenen Betrieb weiterzuführen.