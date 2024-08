Buchhandlung Keuck in Geldern „Der Preis hat ein Glücksgefühl ausgelöst“

Auch Mirjam Keuck-Grönheim versteht ihre Buchhandlung als einen Ort der Begegnung und Kommunikation. „Wir möchten die Individualität in unserer Branche erhalten und fördern.“ Dazu gehöre zum Beispiel, dass sie und ihr Team den Kunden persönliche Buchtipps geben, die sie im Geschäft oder monatlich auf der Homepage der Buchhandlung abrufen können. Parallel dazu werden die Tipps auch bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. Ein Spezialgebiet sei die Generation „Booktok“, die sich auf der Social-Media-Plattform TikTok der Buchwelt und dem Lesen widmet. „Dank unserer Auszubildenden sind wir altersmäßig sehr nah dran an dieser Zielgruppe. Außerdem unterstützen wir mit unseren Veranstaltungen das kulturelle Leben in Geldern und Umgebung an unterschiedlichen Veranstaltungsorten mit wechselnden Kooperationspartnern. So tragen wir dazu bei, dass es in Geldern eine Vielfalt an Aktionen gibt, die auch Auswärtige neugierig auf Geldern machen“, so Mirjam Keuck-Grönheim.