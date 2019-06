Schulausschuss : Kerkens Eltern sorgen sich um die Ganztagsplätze

KERKEN Grundschulleiter berichten im Ausschuss über Unmut einiger Betroffener wegen der späten Ausschreibung.

Der Caritasverband übernimmt die Aufgabe der Betreuungsleistung für die Halbtags- und Ganztagsschulen an den Kerkener Grundschulen bis zum Jahr 2024. Soweit so gut. Doch die Ausschreibung der Platzvergabe für die sogenannte „Verlässliche Grundschule“ und den „Offenen Ganztag“ startete aus Sicht einiger Schülereltern sehr spät – zu spät.

Der Schulleiter der Nieukerker Mariengrundschule Philipp Pelzer bestätigt die Anliegen seines Aldekerker Kollegen. Auch er hatte Kontakt zu Schülereltern, die ihren Unmut zur Sachlage kundtaten. Die Kooperation mit dem Caritasverband scheint jedoch zu funktionieren. Bödeker empfahl der Verwaltung, die Kooperation auch nach 2024 fortzuführen. Die gegenwärtigen Probleme, durch die zu späte Ausschreibung der Plätze und die fehlende Transparenz bezüglich des Vergabeverfahrens, sollten in 2024 aber nicht wiederholt werden. Hier gab es bereits positive Signale seitens des Bürgermeisters Dirk Möcking. In fünf Jahren soll es demzufolge anders laufen. „Ich bin optimistisch, dass wir alles für das neue Schuljahr hinbekommen“, sagte Bödeker. Der Aldekerker Schulleiter hat aber auch erfreuliches zu berichten: Im Rahmen des Kunst- und Kultursommers wird die St.-Petrus-Grundschule eine Projektwoche zum Thema „Kinderbuchhelden“ veranstalten. Jede Klasse wird sich mit einer Geschichte vertraut machen und diese am Freitag, 5. Juli, um 9 Uhr in der Schule den Gästen vorstellen. Die Schule wird eine Verpflegung bereit stellen. Der Eintritt ist frei.