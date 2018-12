Etat mit Defizit: Kerkens Rat verabschiedet einstimmig den Haushalt

Kerken In Sachen Haushalt zeigte Kerkens Kommunalpolitik große Einigkeit. Der Etat sieht für 2019 ein Defizit von 1,7 Millionen Euro vor.

Auch wenn am Mittwoch beim Thema „Bebauungsplan Straelener Straße“ ein klarer Schnitt durch Kerkens Rat ging und der Ton schärfer wurde: In Sachen Haushalt zeigte Kerkens Kommunalpolitik große Einigkeit. Einstimmig wurde der Etat verabschiedet – inklusive der Erhöhung der Grundsteuer. Trotz des in allen Reden angesprochen Lobs für die Arbeit der Verwaltung gab es allerdings auch einen Rüffel für Bürgermeister Dirk Möcking und sein Team. Dass zur entscheidenden Ratssitzung noch Veränderungsmeldungen vorgelegt wurden, gefiel den Ratsmitgliedern nicht. Nach den neuen Zahlen wächst das Defizit im kommenden Jahr auf gut 1,7 Millionen Euro.