Kreis Kleve/Kerken : Unternehmer verraten Erfolgsrezepte

Kreis Kleve/Kerken Die Gemeinde lädt mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zum informativen Frühstück nach Kerken ein.

Vor diesem Hintergrund ist es ganz sicher ein besonderer Gewinn, dass die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in diesem Jahr gleich drei Unternehmergeschichten in ihre morgendliche Frühstücksrunde einbaut. „Wege zum Erfolg: Hidden Champions lassen in die Karten blicken“ lautet der Programmpunkt, wenn sich am Dienstag, 28. Mai, um 9 Uhr die Kerkener Firmenchefs im Landgasthaus Wolters an der Sevelner Straße treffen.