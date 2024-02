Nach dem Kerkener Kultursommer 2023 zieht die Gemeinde Bilanz Kerkens Kultursommer freut sogar sparsame Politiker

Geld musste die Gemeinde trotzdem in die Hand nehmen. Denn Technik, Equipment und auch Werbung für den Kultursommer gab es nicht kostenlos. Im vergangenen Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss gab Tourismus- und Wirtschaftsförderin Nicole Thissen einen Einblick in das Zahlenwerk. Der Kultursommer kostete insgesamt 19.687 Euro. Da müsste jeder Kämmerer schon zusammenzucken. Immer wieder ist die Rede davon, wie viel Kultur sich eine Kommune in den aktuellen Zeiten noch leisten kann. Aber schnell kam von Nicole Thissen die Auflösung. Den Haushalt der Gemeinde Kerken hat der zweiwöchige Veranstaltungsreigen tatsächlich insgesamt nur 1537 Euro gekostet. Möglich wurde das durch starke Sponsoren. Als große Drei wurden die Sparkasse Krefeld, die Volksbank an der Niers und die SL Stiftung Naturenergie genannt. 13.500 Euro konnten über das Sponsoring generiert werden.