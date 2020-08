Aus den Parteien : CDU erkundet Kerken mit der Fiets

CDU Kerken on Tour: Die Radler machten unter anderen an der neuen Pumptrack-Anlage für Mountainbiker in Aldekerk Station. Foto: CDU Kerken/CDU

Kerken Die Mitglieder der Kerkener CDU-Fraktion sind sportlich mit dem Fahrrad unterwegs, um Neuigkeiten und Problemstellungen in der Gemeinde zu erkunden.

CDU Kerken auf Radtour Zur ihrer ersten Radtour im Jahr 2020 nach Start der Corona-Beschränkungen trafen sich Mitglieder der Kerkener CDU-Fraktion. Ulrich Neffe, Leiter der Tour, begrüßte die Kommunalpolitiker. „Zielsetzung ist, dass wir uns in Kerken gut auskennen und Entscheidungen fachlich qualifiziert treffen.“ Ausgestattet mit entsprechenden Erkennungssymbolen wurde im Zentrum Aldekerks gestartet. Und schon nach kurzer Zeit gab es den ersten Stopp: Die neue Pumptrack-Anlage an der Bruchstraße forderte auch zum Ausprobieren auf. Weiter ging es zum Kempener Dyck. Hier hatten sich Anlieger über unerlaubte Durchfahrten von Autos beklagt. Während der gemütlichen Fahrt vom Kuhdyk bis zur Bahnlinie gab es keine Begegnung. Deutlich wurde allerdings, dass eine absolute Sperre in Form von Pollern oder Schranken nicht sinnvoll ist. Die Fraktionsmitglieder wollen zusammen mit der Verwaltung über andere Möglichkeiten sprechen. Am Lichtenberger Weg war das anders. Es gab Begegnungsverkehr, der trotz geringer Geschwindigkeit Staub aufwirbelte. Auch sprach eine Anwohnerin die Radler an und erläuterte das Problem. Hauptsächlich geht es um Autos oder sogar Lkw, die auf der Schotter-Strecke unterwegs sind. „Wir werden das mit der Verwaltung prüfen“, versprach Johannes Hartjes. Der weitere Weg ging über Eyll und Nieukerk bis nach Poelyck. In Eyll erläuterte Johannes Hartjes von der Wegekommission die Sanierung des Heuwegs: „Das passiert in drei Bauabschnitten.“ In Poelyck zeigte Marion Leurs die Standorte der neuen Windkraftanlagen.