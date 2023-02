Supermarkt in Kerken-Aldekerk Zwei Männer überwältigen flüchtenden Ladendieb und übergeben ihn der Polizei

Am Donnerstag ist es gegen 17 Uhr in einem Geschäft an der Umgehungsstraße in Aldekerk zu einem Räuberischen Diebstahl gekommen. Der Kassiererin fiel ein 28-jähriger Mann aus Enningerloh nach einem Ladendiebstahl auf, als er an der Supermarktkasse vorbeiging, ohne zu bezahlen. Sie sprach den 28-Jährigen an, woraufhin dieser in Richtung Ausgang flüchtete.