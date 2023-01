Warenhaus sucht Mitarbeiter Woolworth eröffnet Filiale im Süden des Kreises Kleve

Nieukerk · Mehr als 15 Jahre nach der Schließung des Warenhauses am Markt in Geldern kehrt Woolworth in den Süden des Kreises Kleve zurück. Wo genau die neue Filiale entsteht, was es dort zu kaufen gibt und wann die Eröffnung ist.

19.01.2023, 16:39 Uhr

In Geldern war am Markt viele Jahre eine Filiale von Woolworth. Jetzt ist dort H&M. Bald soll im Gelderland eine neue Woolworth-Filiale öffen. Archivfoto: Seybert Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Von Bianca Mokwa