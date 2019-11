Planung im Rat Kerken vorgestellt : 100 neue Baugrundstücke für Aldekerk möglich

Foto: Dirk Möwius

Durch ein großes Neubaugebiet, quasi als Lückenschluss zwischen dem Bereich Ackermansfeld und dem derzeit in der Endphase befindlichen Baugebiet Gromansfeld, soll Aldekerk weiter wachsen. Josefine Beenken von der Voba Wohnbau GmbH stellte im Rat am Mittwoch die ersten Ideen für den 73.500 Quadratmeter großen Bereich vor, in dem über 100 Baugrundstücke entstehen könnten.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Zwar ist mit der Änderung des Regionalplans eine erste Hürde genommen, aber mindestens zwei Jahre bis zur Schaffung aller planungsrechtlichen Grundlagen und ein weiteres halbes Jahr für die Erschließung müsse man mindestens rechnen, bis dort der erste Bauherr die Grube für sein Haus aushebt.

Insofern gibt es auch noch wenig Details. Einig ist man sich in Rat und Verwaltung, dass neben Einfamilienhäusern auch Mehrfamilienhäuser eingeplant werden sollen, auch Angebote mit bezahlbarem Wohnraum. Der Politik war zudem wichtig, dass der Baustellenverkehr sowie später auch der Anliegerverkehr nicht durch die bestehenden Wohngebiete mit ihren Spielstraßen geführt werden, sondern dass es am besten eine direkte Verbindung zur Kempener Straße gibt.