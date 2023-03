B9 neun Stunden lang gesperrt Tank an Lastwagen in Nieukerk aufgerissen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend auf der B9 rund um Nieukerk. Dort hatte es am Nachmittag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Pkw waren mit einem Lkw kollidiert. Dabei war offenbar der Tank des Lastwagens aufgerissen und eine größere Menge Diesel auf die Straße gelaufen. An der Unfallstelle vorbeifahrende Fahrzeuge verteilten den Diesel noch zusätzlich.