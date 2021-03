Aldekerk : Ultraleichtflieger überschlägt sich bei der Landung

Aldekerk Der Pilot konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien. Er wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. An der Einsatzstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Am Wochenende kam es zu einem Einsatz am Fluggelände in Aldekerk. Nach drei misslungenen Landeversuchen auf dem Jungfernflug seines Ultraleichtfliegers geriet der flugerfahrene 68-Jährige Pilot beim vierten Versuch mit dem Frontpropeller in die Landebahn, heißt es im Polizeibericht. Das Flugzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.