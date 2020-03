Kirche und Coronavirus : Vorsichtsmaßnahmen in der Kirche

Künstlerin Alex Bons malte die Kirchen von Aldekerk, Stenden und Nieukerk mit Mundschutz. Tatsächlich gibt es Verhaltensregeln in der Kirche in Zeiten des Corona-Virus. Foto: Alex Bons

Kerken Aktueller könnte das Titelbild des Heimatblatts für Aldekerk, Obereyll, Rahm und Stenden nicht sein. Künstlerin Alex Bons greift das Thema Corona-Virus auf. Pfarrer Christian Stenz erklärt die Auswirkungen auf Gottesdienste.

2. Priester, Kommunionhelfer und Messdiener, die in Berührung mit Hostienschale und Kelch kommen, waschen sich in der Sakristei vor Beginn der Messe die Hände (auch dann, wenn sie dies bereits zu Hause getan haben).

3. Bei der Kommunion wird die Hostie nur noch in die Hand und nicht in den Mund gelegt.

4. Bei der Kelchkommunion trinkt nur der zelebrierende Priester den Kelch aus. Alle anderen, die die Kelchkommunion empfangen (Kommunionhelfer, Messdienerleiter), tun dies durch Eintauchen der Hostie in den Kelch. Falls die Epidemiegefahr bis dahin noch besteht, gilt diese Regelung auch für die Abendmahlsfeier am Gründonnerstag.

7. Wer Symptome einer Erkrankung aufweist oder bei wem der Verdacht auf Erkrankung besteht, soll so lange auf die Teilnahme am Gottesdienst verzichten und auch keinen liturgischen Dienst ausüben (Priester, Leiter von Wortgottesfeiern, Messdiener, Kommunionhelfer). Pfarrer Christian Stenz war eine klare Formulierung wichtig.

Vom Bistum habe es Empfehlungen gegeben, sagt Stenz. In der Pfarrei habe man sich besprochen und es konkret für die Pfarrei in Kerken geregelt. Vergangenen Sonntag habe er die sieben Punkte in den Gottesdiensten vorgelesen. Die Reaktionen darauf waren durchweg positiv. „Die Leute verstehen das auch und finden es gut, dass man sich Gedanken macht.“

Besonders beeindruckt hat ihn die Reaktion einer älteren Dame, die sich in Reimform dafür bedankt hat, dass man sich so um ihre Gesundheit sorge. Außerdem machte sie den eher scherzhaften Vorschlag, die Klingelbeutel mit den langen Stangen wieder zum Einsatz zu bringen statt eines Körbchens für die Kollekte einzusetzen. „Die Gottesdienste gibt es wie bisher“, sagt Stenz. Und auch die Krankenkommunion. Passend zur Situation hat die Kerkener Künstlerin Alex Bons auf der Zeichnung für die nächste Ausgabe des Heimatblatts den drei Kirchtürmen in Aldekerk, Stenden und Nieukerk einen Mundschutz verpasst. „Die Türmchen finden immer wieder mal in unterschiedlichen Themen den Weg in meine Zeichnungen für‘s Heimatblatt“, sagt die Künstlerin, die in Obereyll lebt. Der Angst die Spitze nehmen, das erhofft sie sich von ihren satirischen Zeichnungen. Außerdem hätte sie mit dem Corona-Virus als Thema nicht aktueller sein können.