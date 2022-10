Zwei Fälle in zwei Tagen in Kerken : Unbekannte schneiden Zaun durch – wollten sie Pferde stehlen?

Die Stute Tami war in der Nacht zu Dienstag plötzlich verschwunden. Kurze Zeit später tauchte sie wieder auf. Besitzerin Celine Wrenn glaubt, dass sie jemand stehlen wollte. Foto: sed Foto: Eirik Sedlmair

Eyll Bei zwei benachbarten Pferdehaltern in Eyll sind in zwei Nächten in Folge die Zäune durchtrennt worden. Die Tiere konnten wieder eingefangen werden – kurz vor der nahen Bundesstraße 9. Da hätten in der Dunkelheit schlimme Unfälle passieren können.