Naturfreibad in Kerken Strandbad Eyller See droht das Aus

Die Nachricht sorgte für ordentlich Wirbel. Heiko Jürgens verkündete über Facebook das Aus des Naturfreibads Eyller See, dessen Pächter er ist. „Eigentlich wollte ich euch verkünden, das ich ab jetzt meine Nachfolgerin einarbeite. Die ist aber verständlicherweise abgesprungen, da Herr Bürgermeister Möcking entschieden hat, die Gemeindefläche am Eyller See nicht mehr der Eyller See GmbH zu verpachten“, schreibt Jürgens. Am 1. Mai sind es genau 25 Jahre gewesen, dass er der Pächter des Naturfreibads ist, das auch Taucher nutzen. Die Reaktionen schwanken zwischen Verständnis und Nostalgie.