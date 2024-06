Nächste Info-Veranstaltung steht an Großes Interesse für Bürgerbus in Kerken

Die Bürgerinnen und Bürger von Kerken zeigen großes Interesse an einem möglichen Bürgerbus für ihre Gemeinde. Bereits auf dem Webermarktfest in Nieukerk informierten sich zahlreiche Anwohner am Infostand über das Projekt. Nun fand die erste Bürgerinformationsveranstaltung statt. Besonders freuen sich die Initiatoren, dass sich bereits sechs Personen als ehrenamtliche Fahrer und mehrere Personen als Unterstützung, zum Beispiel für die Fahrzeugpflege gemeldet haben. Franz Heckens, Vorsitzender des Landesverbands der Bürgerbusse „Pro Bürgerbus NRW", erläuterte den Anwesenden die Vorteile eines Bürgerbusses für Kerken.