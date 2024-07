Am Eyller See in Kerken So kreativ ist die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche

„Bei so vielen Angeboten ist die Auswahl ja fast schon schwierig“, sagte der zweite stellvertretende Landrat David Kerkenhoff-Szopinski, der sich jetzt bei seinem Besuch am Eyller See ein eigenes Bild der Ferienaktion in Kerken machen konnte. „Auf jeden Fall kommt – unabhängig vom Wetter – bestimmt keine Langeweile auf. Vielen Dank an das gesamte Team des Kreises Kleve“, so Kerkenhoff-Szopinski.