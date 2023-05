St.-Antonius- Bruderschaft Niedereyll Severin Brimmers ist neuer König der Schützen in Eyll

Es folgte eine Parade mit Übergabe des Königssilbers und ein kurzes, fast unfallfreies Fahnenschwenken. Anschließend wurden noch die verschiedenen Offiziersposten versteigert, um dann bis in die späte Nacht zu feiern. Besonders bedanken möchten sich die Schützen bei den sehr vielen Besuchern, die dem Schießen einen großartigen Rahmen gaben. Der Hofstaat freut sich auf ein Wiedersehen zum Schützenfest im Juli. Am 8. Juli findet der Dorfabend mit der bekannten Band „Back Beat“ statt, sonntags folgt nach der Messe der traditionelle Frühschoppen. Höhepunkt wird der Umzug mit anschließendem Königsgalaball am 10. Juli sein, auf den die Nachbarschaften fleißig hinarbeiten werden. Der ganze Ort wird wieder prächtig geschmückt sein. Den Abschluss bildet der Klompenball am 12. Juli. Die Schützen laden alle ein, bei hoffentlich bestem Wetter ein Wochenende lang im Zelt am Slousendyck kräftig zu feiern.