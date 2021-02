Großbrand in Kerken-Poelyck : Mehr als 100 Schweine verenden bei Feuer im Stall

Die Rauchwolke war weit zu sehen. Foto: Norbert Prümen

Poelyck Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Kerken-Poelyck gerufen. Das Gebäude, in dem sich zahlreiche Tiere befanden, stand bereits in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an.

Gegen 6.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil zwei Schweineställe auf einem Bauernhof am Haeverweg in Flammen standen.

Bein Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude auf dem landwirtschaftlichen Anwesen schon in voller Ausdehnung, in dem sich zahlreiche Schweine befanden. Die Rede ist von mehr als 100 Tieren. Für die Schweine kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie verendeten an den Rauchgasen, berichtet Klaus van Loon von der Feuerwehr Kerken. Da die beiden Ställe aneinandergrenzen hatten die Flammen von einem Bereich auf den anderen übergegriffen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in Nieukerk und Sevelen gebeten, sich in geschlossene Räume zu begeben, Fenster zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Nina-Warn-App meldete, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Es komme zu Geruchsentwicklung und „Rauchniederschlag“, hieß es in der Warn-App.

Die Löscharbeiten dauern noch an und werden sich laut Feuerwehr wohl auch noch etwas hinziehen. Menschen wurden bei dem Großbrand nicht verletzt.

Die Feuerwehr ist mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Neben den Fahrzeugen der Feuerwehr Kerken sind auch die Drehleiter und ein Löschfahrzeug aus Geldern bei dem Großbrand vor Ort. Unterstützt werden die Einsatzkräfte auch vom Atemschutzfahrzeug aus Goch.

Zur Brandursache konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Aussagen. Der Sachschaden wird aber vermutlich erheblich sein.