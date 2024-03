Zusammenstoß mit Treckergespann Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Kerken-Eyll

Aldekerk · Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag in Eyll. Ein Rollerfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen entgegenkommenden Traktor. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

07.03.2024 , 20:34 Uhr

6 Bilder Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Kerken 6 Bilder Foto: Norbert Prümen

Ein Rollerfahrer ist bei einem tragischen Unfall in Aldekerk ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 16 Uhr auf der Eyller Straße kurz vor der Heronger Straße. Der 62-jährige Rollerfahrer aus Kerken war auf der Eyller Straße in Richtung Heronger Straße unterwegs. Kurz vor der Heronger Straße (L 140) verlor er im Verlauf einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und prallte mit dem Anhänger eines Traktorengespanns zusammen, das die Eyller Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Mann stürzte mit seinem Roller und verletzte sich dabei so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Der 43-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Klever Polizei hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgt durch den polizeilichen Opferschutz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Kerken

(zel)