Bekanntes Naturfreibad in Kerken Neuer Pächter vom Eyller See steht fest

Die Entscheidung ist gefallen. Nun steht fest, wer in Zukunft am Naturfreibad Eyller See Pächter sein wird. Die Entscheidung wurde von der Politik im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung getroffen. Drei Bewerber gab es, die alle gute Konzepte vorstellten, sagte Bürgermeister Dirk Möcking. Deswegen gab es auch intensive Beratungen, bis die Entscheidung dann feststand: Philipp Brand wird in Zukunft die Geschicke am Eyller See lenken. Insgesamt kamen zwei der drei Bewerber aus Kerken, verrät der Bürgermeister. Als er nach der Entscheidung den anderen Bewerbern absagen musste, seien diese ein bisschen traurig gewesen. „Auch die hätten den Betrieb am Eyller See mit Herzblut betrieben“, ist sich der Bürgermeister sicher.