Pfarrer aus Kerken Albert Lüken zum Bundesseelsorger der Malteser Jugend ernannt

Lüken ist 37 Jahre alt und in Barßel im Oldenburger Land geboren. Seit Oktober 2021 ist er als Pfarrer in Kerken tätig. Zuvor war er Kaplan in Vechta und dort zusätzlich im Offizialatsbezirk Oldenburg als Landespräses des BDKJ und Seelsorger am Jugendhof in Vechta tätig.