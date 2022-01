Bürgermeister Dirk Möcking hebt Corona-bedingte Schließung auf : Kerken öffnet seine Sporthallen wieder

Die Schließung der Kerkener Sporthallen, am 10. Dezember angeordnet, ist wieder aufgehoben worden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Die Sportler dürfen in die Hallen zurückkehren: Bürgermeister Dirk Möcking hat die von ihm als Vorsichtsmaßnahme im Kampf gegen Corona angeordnete Schließung der Sportstätten wieder aufgehoben.

Seit Montag darf in den Sporthallen der Gemeinde Kerken wieder trainiert und gespielt werden. Bürgermeister Dirk Möcking hat die von ihm als Vorsichtsmaßnahme im Kampf gegen Corona angeordnete Schließung der Sportstätten wieder aufgehoben.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Möcking am Montag: „Die Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler vom 7. Januar beinhalten keine derartigen Beschränkungen für den Vereinssport. Vor diesem Hintergrund habe ich entschieden, die Sportanlagen ab dem 10. Januar wieder den Vereinen zur Verfügung zu stellen.“

Am 10. Dezember hatte der Bürgermeister nach Absprache im Verwaltungsvorstand beschlossen, angesichts der Corona-Zahlen und besonders mit Blick auf die neue Omikron-Variante die Sportstätten für den Vereinssport zu schließen. Der Schulsport durfte weiterhin stattfinden. Möcking sah das als einen Weg, mehr Kontaktbeschränkungen zu erreichen können. Der Vereinssport sei ein großer Hebel, um dabei Wirkung zu erzielen.

Im Kreis Kleve ging nur die Stadt Rees noch diesen Schritt, ansonsten blieben die Sportstätten geöffnet. Nach einer Konferenz in der Stadtverwaltung entschied man sich auch in Rees am Montag, den Vereinsport wieder zu ermöglichen.