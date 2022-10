Tödlicher Unfall auf B9 in Kerken : Porschefahrer erfasst Ukrainer auf dem Fahrrad

Tödlicher Unfall auf B9 in Kerken

Kerken-Nieukerk Am Montagabend ist es auf der B9 in Kerken-Nieukerk zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Porsche gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein Fahrradfahrer die Vorfahrt nicht beachtet.

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Kempen fuhr nach Angaben der Kreispolizeibehörde Kleve am Montagabend auf der B9 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Aldekerk.

Gegen 19.30 Uhr erfasste das Auto, nach Angaben der Polizei ein Porsche, an der Kreuzung Krummsteg/Neesendyck in Kerken-Nieukerk einen Radfahrer. Der 44-jährige Mann aus der Ukraine hatte mit seinem Fahrrad die B9 vom Krummsteg in Richtung Neesendyck überquert und den vorfahrtberechtigten Pkw übersehen.