Zugewanderte Art im Kreis Kleve gefährdet Bienen Kreis lässt Nest der Asiatischen Hornisse zwei Monate hängen

Markus Dohmens Völker sind tot. Der Imker aus Stenden hat keine Bienen mehr, in diesem Herbst hat er sie verloren. Und auch wenn sie wohl nicht der einzige Grund für den Tod seiner Bienen ist, hat er eine Todesursache besonders im Blick: Die Asiatische Hornisse. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein Nest im Kreis Kleve entdeckt, insgesamt gibt es nach Kreisangaben bisher fünf Sichtungen von Nestern: In Sevelen, Bedburg-Hau und Kleve hat der Kreis die Nester entfernt. Nur in Stenden flogen noch bis zum Wochenende Asiatische Hornissen um das dort entdeckte Nest. Und das ist ein Problem.