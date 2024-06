Vereine schreiben an Bürgermeister Sport in Kerken durch Hallenschließungen für Geflüchtete bedroht

Kerken · Die Vereine in Aldekerk und Nieukerk schlagen in einem Brief an den Bürgermeister Alarm: Weil zwei Hallen geschlossen sind, muss das Sportangebot ausgedünnt werden. Die ersten Sportler hätten daher sogar bereits die Vereine verlassen.

14.06.2024 , 11:51 Uhr

Auch in Kerken sind Geflüchtete in Turnhallen untergebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler