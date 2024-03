Einsendeschluss ist der 21. April Mitmachen beim Fotowettbewerb der BVK

Auch in diesem Jahr warten wieder attraktive Preise auf die Teilnehmer. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld von 100 Euro dotiert, für den zweiten Platz gibt es einen 50-Euro-Gutschein vom Werbering Nieukerk, und die oder der Drittplatzierte sichert sich einen 50-Euro- Gutschein vom Restaurant Urig. Darüber hinaus gibt es weitere Preise, darunter Gutscheine von örtlichen Geschäften wie der Bauernkäserei Straetmanshof, dem Naturhof Bauernmarkt und Café Beyen, sowie für italienische Spezialitäten von „Espa". Die Gewinner erhalten außerdem jeweils Eintrittskarten für zwei Personen zur Messe „Photo+Adventure“, die im Juni in Duisburg stattfindet. Zusätzlich wird unter den Gewinnern ein Gutschein für die Teilnahme an einem Grundlagen-Workshop zur Fotografie auf der Messe verlost.