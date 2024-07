Ferienfreizeit von St. Dionysius Kinder aus Kerken schicken Urlaubsgrüße in die Heimat

Schon in der ersten Woche hat die Reisegruppe viel erlebt: Tretboot fahren, Spielplätze, das Bubenheimer Spieleland, ein Kinobesuch, der Wildpark Schmidt und das Freibad in Heimbach standen auf dem Programm und wurden zu Fuß oder mit der Bahn erreicht. Am Ende der ersten Woche besuchte Pastor Lüken die Ferienfreizeitler und feierte gemeinsam mit der ganzen Gruppe eine Messe am Waldheim.