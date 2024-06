Stau bis zum Kreuz Moers A 40 bei Kerken nach schwerem Unfall gesperrt

Die Autobahn 40 in Fahrtrichtung Venlo ist noch bis in den späten Abend hinein gesperrt. Gegen 18.50 Uhr gibt es immer noch sieben Kilometer Stau ab dem Kreuz Moers, in der Spitze waren es neun Kilometer. In Höhe der Abfahrt Kerken hat sich dort nach Angaben der Polizei am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Mini mit Kempener Kennzeichen, ein Sprinter aus den Niederlanden und ein Lastwagen aus Belgien beteiligt waren. Ein spezialisiertes Abschleppunternehmen ist im Einsatz, um den schweren 40-Tonner vom Unfallort zu bergen. Wie lange die Sperrung genau andauert, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.