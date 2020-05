Aldekerk : BMW rast mit 140 Km/h durch Tempo-70-Zone

Foto: dpa/Friso Gentsch

Aldekerk Doppelt so schnell wie erlaubt ist am Donnerstag ein Autofahrer auf der Landstraße 362 von Aldekerk in Richtung Sevelen unterwegs gewesen.

Das teilte die Polizei noch am gleichen Tag mit. Der 28 Jahre alte Mann aus Willich brachte fuhr seinem BMW in einer Tempo-70-Zone stolze 140 Km/h.

Pech für ihn war, dass seine Geschwindigkeit von einem Kameramotorrad der Polizei gemessen und gefilmt wurde.

Den jungen Mann erwarten nun gemäß des neuen Bußgeldkatalogs zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro.

Außerdem muss der 28-Jährige seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

(ots)