Vorfreude auf das Schützenfest : Freistaat Poelyck feiert sieben Tage

Minister Markus Neuhaus mit Hofdame Meike Soesters, König Hans Kilders mit Königin Verena Kilders und Minister Thomas Kleinmanns mit Hofdame Marie Kleinmanns (v.l.) freuen sich auf das Schützenfest. Foto: Julia Schaik

Kerken-Poelyck Das Schützenfest beginnt am 15. September. Schützenkönig ist Hans Kilders mit Königin Verena Kilders. Wegen Corona mussten die Schützen lange auf das Fest verzichten.

(RP) Nach dreijähriger Pause veranstaltet die St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck wieder ihr Schützenfest. Begonnen wird am Donnerstag, 15. September, um 18 Uhr mit dem Maibaumrichten an der Brigittenkapelle. Am Freitag, 16. September, startet um 20 Uhr das 8. Niederrheinische Oktoberfest im Freistaat Poelyck. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Der Samstag gestaltet sich wie folgt: Um 14 Uhr starten die Poelycker Frauen zum Maienfahren. Am Abend beginnt der Dorfabend um 20 Uhr im Festzelt mit Hits aus den 70er/80er/90er Jahren präsentiert von Radio Niederrhein.

Am Sonntag, 18. September, treffen sich die geladenen Vereine auf dem Festplatz am Zelt. Um 10.45 Uhr zieht dann die Prozession zur Brigittenkapelle. Dort beginnt um 11 Uhr der feierliche Gottesdienst. Anschließend geht es weiter in Richtung Festwiese wo, gegen 12.30 Uhr, der Kindergalaball zu Ehren des Kinderkönigs Georg Saers mit seinen Ministern Melanie Derks und Matthias Bremenkamp beginnt, dem sich dann ein verlängerter Dämmer- schoppen anschließt.

Am Montag, 19. September, um 7 Uhr, werden die Poelycker Majestäten durch den Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld geweckt. Am Nachmittag treten alle Vereine, um 18 Uhr auf der Festwiese am Zelt an. Es folgt der Umzug zum Abholen der königlichen Hoheiten auf der Hoog-Poelycker Straße. Daran anschließend ist der Festakt und gegen 19 Königsgalaball im Festzelt.

Am Dienstag erfolgt dann der Offiziersrundgang mit anschließendem Anfertigen der Kirmespuppe. Am Mitwoch, 21. September, treffen sich die Mitglieder sowie Freunde und Bekannte um 18 Uhr am Königshaus am Haeverweg. Anschließend begibt man sich zum Scheiterhaufen. Dort werden dann die Sünden der Kirmespuppe vorgetragen und das zu erwartende Urteil vollstreckt.

Die Veranstaltungen finden alle im Festzelt am Poelycker Heideweg Ecke Nieukerker Straße statt. Von Samstag bis Montag ist der Eintritt frei. Die St.-Paulus-Bruderschaft, insbesondere der Hofstaat, wünscht allen Poelycker Bürgern frohe Kirmestage und würde sich über eine rege Beteiligung der Bevölkerung freuen.

