Besonders stressresistente Bäume : Gemeinde Kerken pflanzt Klimabäume

Kerken Die verwendeten Baumarten gelten als besonders stressresistent. Das Unternehmen Westenergie hatte Kommunen im Sommer 2021 zur Teilnahme an seiner Aktion aufgerufen.

Die Gemeinde Kerken hat in Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen Westenergie zehn klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Bäume stehen in den Grün- und Freizeitanlagen Ackermansfeld in Aldekerk sowie auf der Sevelener Straße in Nieukerk. Sie verschönern das Gemeindebild und sorgen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität.