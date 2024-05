Von Stenden bis nach Geldern Gegen Wagen geboxt – Autofahrer verfolgt Rennradfahrer über 15 Kilometer

Am Montag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Kerken nach Angaben der Polizei mit seinem Ford Transit die Dorfstraße in Stenden entlang. Vor einem Fahrbahnhindernis hielt der Kerkener an und ließ zwei entgegenkommende Rennradfahrer passieren. Als die beiden in Höhe seines Wagens waren, schlug einer der beiden unvermittelt gegen seinen Ford. Am Ford entstand ein Schaden und der 41-Jährige folgte den Rennradfahrern rund 15 Kilometer lang bis nach Geldern, als er sie in Höhe des Niersparks aus den Augen verlor.