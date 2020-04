Vegetationsbrand am Stendener Bruch : Kerkener Feuerwehr muss erneut Waldbrand löschen

Kerken Am frühen Sonntagmorgen musste die Kerkener Feuerwehr erneut ausrücken, um einen Waldbrand zu löschen. Um 6.45 Uhr wurden die Einheiten Stenden/Rahm und Aldekerk zu einem Waldbrand im Stendener Bruch in der Verlängerung vom Prießendyk alarmiert.

Das Einsatzfahrzeug aus Stenden wurde als Pumpenauto an der Brandstelle benutzt, die Fahrzeuge aus Aldekerk und Nieukerk fuhren im Wechsel zu einem Hydranten am Prießendyk, „um für Wasser-Nachschub zu sorgen“, sagte van Loon. Bereits am Freitag war es in Kerken zu einem Waldbrand gekommen. Rund 30 Feuerwehrleute bekämpften einen Schwelbrand auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern in einem Waldstück abseits der L 140 zwischen dem Eyller See und Wachtendonk.