Bürgermonitor : Ärger um Straßenerhöhung auf Baersdonk

An dem Straßenschild hat Gartenbauer Heiner Deselaers früher seine Mülltonne abgestellt. Das geht jetzt nicht mehr, weil er sie sonst herunterheben müsste. Foto: Dirk Weber

Kerken Weil die Bausubstanz der Baersdonker Straße beschädigt war, wurde die Fahrbahn nun dermaßen erhöht, dass Anwohner Probleme haben, zu ihren Grundstücken zu kommen. Betroffen sind auch Gewerbetreibende.

Die Anwohner der Baersdonker Straße in Kerken sind verärgert. Ende Juli hatte der Kreis mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn zwischen der Kreisstraße 34 (Möhlendyck) und der Kreisstraße K40 (Baersdonk) begonnen. Für die Arbeiten musste die Straße auf einer Strecke von 1,75 Kilometern gesperrt werden. Fünf Wochen sollten der Umbau dauern und 485.000 Euro kosten. Gut Dreiviertel wurde in Angriff genommen, doch seit geraumer Zeit stockt es auf der Baustelle.

Kurz vor dem Hof von Wilfried Deselaers, der an der Baersdonker Straße einen Schweinemastbetrieb unterhält, werden die Ausmaße der Fahrbahnerneuerung deutlich. Wer hier vom Radweg aus die Straßenseite wechseln möchte, fährt im wahrsten Sinne des Wortes gegen eine Wand. So viel höher liegt die neue Fahrbahn. Deselaers kann seit drei Wochen seine Einfahrt nicht mehr nutzen, weil sie an eine „Sprungschanze“ erinnert. „Der Kreis wollte sich darum kümmern. Passiert ist nichts.“ Er hätte ja Verständnis, wenn man im Bergischen leben würde, „aber in einer Flachlandregion wie dem Niederrhein?“

„Das Problem bestand in den unteren Schichten des Straßenbaukörpers, sodass Schäden in der Asphaltdeckschicht nicht auf den ersten Blick erkennbar waren“, erklärt Tobias Dungs von der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) die Maßnahme. Die Bausubstanz sei ermüdet und beschädigt gewesen. Um Kosten zu sparen, sei die vorherige Asphaltstraße gefräst und bei der Sanierung als neues Schottermaterial im „Hocheinbau“ verwendet worden. Aufgrund der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, musste auch das Quergefälle der Straße angepasst werden. Somit könne es punktuell in den Kurvenbereichen zu einem Gefälle von bis zu sieben Prozent kommen. Prinzipiell habe man jedoch versucht, unnötige Höhenveränderungen zu vermeiden.

Wilfried Deselaers demonstriert den Unterschied zwischen der neuen und der alten Fahrbahnhöhe der Baersdonker Straße. Foto: Dirk Weber

Mindestens 50 Zentimeter schätzt Heiner Deselaers den Höhenunterschied vor seiner Tür. Der 63-Jährige betreibt an der an der Baersdonker Straße eine Gärtnerei. „Früher konnte ich meine Mülltonne ohne Probleme von der Straße aus neben das Straßenschild rollen. Das geht jetzt nicht mehr, weil ich die Tonne sonst runterheben müsste.“ Vor allem aber habe die Erhöhung dazu geführt, dass der Lieferverkehr nicht mehr auf sein Grundstück einbiegen könne. Erst vor Kurzem habe sich ein Lkw aus Litauen beim Versuch den Radkasten abgerissen, weil der 40 Tonnen schwere Sattelschlepper in der stark abschüssigen Einfahrt aufgesetzt habe. Solange die Straße gesperrt sei, lässt er die Laster nun auf der Straße entladen. Deselaers muss dann mit einem kleineren Laster kommen, die Ware umladen und sie über die steile Zufahrt zur Gärtnerei abtransportieren. „Dabei muss ich aufpassen, dass die Ware nicht verrutscht“, sagt Deselaers. Bei Pallettenware ginge das gerade noch, aber Schuttgüter ließen sich auf diese Weise nicht umladen. So könne man das nicht lassen.

„Die Problematik des Lieferverkehrs haben wir bereits geprüft“, sagt Dungs. „Das Problem liegt nicht in unserem Straßenbereich, sondern auf einem Privatgrundstück, da hier ein sehr hohes Gefälle erstellt wurde.“ Aufgrund eines nicht standfesten Untergrunds im Bereich von Haus Nr. 111, sprich der Gärtnerei, musste die KKB zunächst mit einem geologischen Fachlabor die Gründe sowie die weiteren Kosten ermitteln. „Dies hat zu unserem Bedauern mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet“, sagt Dungs. Nun aber können die Arbeiten voraussichtlich ab nächster Woche fortgesetzt werden.

Dass die Anwohner während der gesamten Bauphase mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen rechnen mussten, war abzusehen. Es hieß aber auch, dass die KKB und die bauausführende Firma einen reibungslosen Ablauf für die Gewerbetreibenden gewährleisten würden. „Die haben sich erst ein paar Tage, bevor die Arbeiten losgingen, bei uns genmeldet“, moniert Deselaers. „Viel zu spät. Außerdem wurden wir nicht in die Planungen miteinbezogen.“ Die Krönung sei gewesen, als er gehört habe, dass man sich nur um die ersten zwei Meter der Einfahrt kümmern werde. Der Rest sei meine Sache, sagt Deselaers fassungslos. „Es kann doch nicht sein, dass ich auf den Kosten sitzenbleibe. Ich habe mir jetzt einen Anwalt genommen.“ Dungs beschwichtigt. „Die Kosten für die Angleichung der einzelnen Zufahrten trägt der Kreis Kleve bis zur Kreisgrenze. Wenn separat mit der Baufirma ein weiterer Ausbau besprochen wird, liegen die Kosten bei den einzelnen Anliegern. Hier sind die Anlieger gemäß Straßenwegegesetz folgepflichtig.“