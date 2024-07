Badesee in Kerken Eyller See offiziell wiedereröffnet

„Bis zur Vertragsunterzeichnung im Mai war es für mich eine hohe nervliche Belastung“, schildert der Pächter. „Der alte Pächter hatte noch einen Vertrag, die Unruhe in der Gemeinde, wann der „Neue“ denn endlich mal was am Freibad machen würde, war spürbar, aber ich konnte nur mit angezogener Handbremse am See agieren“, erzählte Brand.