Feuerwehrmann war zufällig bei Unfall in Kerken vor Ort Ersthelfer rettet Autofahrer das Leben

Wie berichtet, war es am Freitag gegen 15 Uhr auf der B9 zu dem schweren Unglück gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann aus Kerken war mit seinem VW Golf aus Richtung Geldern in Fahrtrichtung Nieukerk unterwegs, als er in Höhe Bömannsweg aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Von dort aus schleuderte das Auto zurück in den Gegenverkehr und traf den Skoda Fabia einer 61-jährigen Frau aus Geldern, die beim Aufprall schwer verletzt wurde.