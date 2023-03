Vereinsleben in Nieukerk Männergesangverein Nieukerk ehrt treue Mitglieder

Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen, die den Chor tatkräftig unterstützen. Das sind der Notenwart, die Vizedirigenten, Bühnen- und Wagenbauer. Der Dank in Form eines Blumenstraußes ging außerdem an Wirtin Anita Till. Mit etwas Wehmut blicken die Sänger auf die Zeit in ihrem Probenlokal zurück, da es dort vermutlich die letzte Jahreshauptversammlung war. Der Gasthof Till schließt zum 30. Juni dieses Jahres. Sollte kein Nachfolger gefunden werden, so muss sich der Nieukerker Männergesangverein nach einem neuen Proberaum umsehen. Die ersten Nachfragen lassen schon erkennen, dass dies nicht so einfach wird. Vorschläge können gerne an den Vorsitzenden Klaus Schmitz weitergeleitet werden, Telefon 02833 3424.