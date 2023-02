Politik am Niederrhein SPD Kerken meldet sich zurück

Die Corona-Pandemie hat vieles lahmgelegt. Auch das Parteileben der SPD Kerken konnte zwei lange Jahre hindurch praktisch nicht stattfinden. Nun ist es wieder erwacht. 23 Gäste trafen sich im Landgasthaus Wolters zum Neujahrsfrühstück. Insgesamt acht Jubilare waren zu ehren. Allerdings konnten Detlef Cichon (50 Jahre Mitglied) und der ehemalige Ratsherr Reinhard Teloy (25 Jahre) aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Vorsitzender Peter Helbing nahm die Ehrungen vor: Markus Pakulat, seit zehn Jahren in der Partei, war zwei Jahre lang Vorsitzender und eine Wahlperiode im Rat. Karin Helbing, seit 25 Jahren gemeinsam mit Peter Helbing in der Partei, wurde auf eigenen Wunsch mit der kürzesten Rede bedacht. Ellen Westerhoff ist ebenso seit 25 Jahren in der Partei, davon mehr als 23 im Rat, wo sie ihren Sachverstand als Architektin und Denkmalpflegerin einbringt.