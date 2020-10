Drei Verletzte in Kerken : Unfall mit vier Autos auf der B 9 in Aldekerk

Unfall mit vier Autos auf der B 9 in Aldekerk

Drei Verletzte in Kerken

Aldekerk Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 (Abschnitt Aldekerker Landstraße) mit vier Fahrzeugen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 37 Jahre alter Mann aus Geldern mit seinem VW über die B 9 in Richtung Aldekerk. An der Kreuzung mit der Heronger Straße warteten einige Fahrzeuge vor der Ampel. Der 37-Jährige bemerkte das zu spät und bremste stark ab. Hierbei geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Ford, der am Ende der Schlange wartete, sah den VW des Gelderners im Rückspiegel und wich nach rechts aus, um dem Aufprall zu entgehen. Dabei touchierte er einen Leitpfosten, konnte aber größeren Schaden verhindern.