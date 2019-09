Rat muss entscheiden : Kerken diskutiert Klimanotstand

Das Thema sorgte für viel Gesprächsstoff im Hauptausschuss. Die CDU-Fraktion enthielt sich.

Bei der Ausweisung neuer Baugebiete sollen laut des Beschlusses energetische Standards festgelegt werden. Eine klimafreundliche Energieversorgung wie sie bereits mit der Nahwärmeversorgung in Aldekerk-Süd gegeben ist, soll bei neuen Bauvorhaben stets berücksichtigt und realisiert werden. Zudem sollen die Fahrzeuge der Kommune nach und nach durch klimafreundliche Modelle ersetzt und sämtliche Gemeindegebäude auf weitere Energieeinsparmöglichkeiten überprüft werden. Auch der Ausbau partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zum Thema Klimaschutz steht nun auf der Tagesordnung. Bereits Ende Mai regte die Gemeinde-Bürgerin Karina Blei in einem Antrag an die Verwaltung an, den Klimanotstand in Kerken anzuerkennen. Im Kreisgebiet Kleve haben in jüngster Vergangenheit bereits Kommunen wie die Stadt Kleve den weltweiten Klimanotstand ausgerufen. Zwischen den Fraktionen von CDU, SPD und BVK wurde im Ausschuss heiß diskutiert.