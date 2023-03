Tanks von drei Fahrzeugen in Kerken-Stenden aufgebrochen Diebe stehlen Hunderte Liter Diesel aus Kieswerk

Stenden · Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag auf des Gelände eines Kieswerks in Kerken-Stenden eingedrungen. Dort machten sie sich an den Tanks zwei Radladern und einem Traktor zu schaffen.

06.03.2023, 14:45 Uhr

Auf dem Gelände des Kieswerks Stenden wurden Hunderte Liter Diesel gestohlen. Foto: Derksen, Jan (derk)