In Nieukerk : Ärger über fehlende Barrierefreiheit

Maria Anna Rißmanns Tochter (nicht im Bild) sitzt im Rollstuhl. Wenn Rißmann ihre Tochter durch Nieukerk fährt, bleibt sie an der Krefelder Straße oft hängen. Grund sind die tiefen Rinnen. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Die Krefelder Straße in Nieukerk wird für 1,1 Millionen Euro umgebaut. Zum Teil ist sie schon fertig – und sorgt für Missmut bei Rollstuhlfahrern. In den Rinnen am Straßenrand bleiben sie mit ihren Rädern hängen.