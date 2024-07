Das ändert sich für Eltern von Grundschulkindern Einigung über neue OGS-Gebühren in Kerken

Für den Rat präsentierte die Verwaltung eine neue Berechnung. „Der Alternativvorschlag geht schon vollkommen in die richtige Richtung“, lobte Uwe Priefert von der SPD. Die lieferte an dem Abend aber noch einen eigenen Vorschlag, der am Ende auch durchging. Die BVK blieb bei ihrer Meinung, auf jegliche Erhöhung zu verzichten und das fehlende Geld aus dem Haushalt der Gemeinde Kerken zu nehmen.